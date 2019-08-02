Жительницу Канады спасла от пумы песня Metallica
Жительнице Ванкувера по имени Ди Галлант удалось избежать нападения пумы после включения песни Metallica Don’t Tread On Me. Об этом сообщает издание vicnews.
Женщина столкнулась с хищной кошкой, когда прогуливалась со своей собакой. Галлант вспомнила, как почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. Увидев пуму, она начала снимать видео и кричать, что остановило животное, но на непродолжительное время. Канадка поняла, что нужно напугать пуму громким звуком.
— Я просмотрела свои песни в телефоне и увидела песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Как только заиграл хэви-метал, хищник удрал в кусты, — рассказала Ди Галлант.
Видео сразу стало очень популярным. А Галлант выразила благодарность вокалисту рок-группы Джеймсу Хетфилду за то, что он спас ей жизнь.
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