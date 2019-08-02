Завкафедрой математики РУТ назвала правильный ответ в спорном примере

Правильный ответ в примере из школьной математики с делением, умножением и сложением, который вызвал спорные обсуждения в социальных сетях, — «16», сообщила заведующая кафедрой «математика» Российского университета транспорта (МИИТ) Людмила Кочнева.

В конце июля один из пользователей социальной сети Twitter опубликовал пример из школьной программы по математике: «8:2(2+2)=?». Ответ вызвал споры не только в социальных сетях: некоторые получали ответ «1», а некоторые — «16».

Заведующая кафедрой «математика» Российского университета транспорта (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила правильность ответа со значением «16».

— Если бы стояла скобка после знака деления, то правильным ответом была бы единица, — сказала она.

По ее словам, если бы после восьмерки была горизонтальная черта — знак дробного деления, а внизу «2(2+2)», то была бы единица.

— Так как все в строчку, то должны делать операции в том порядке, в котором они написаны. Восемь делим на два, четыре умножаем на «2+2», получается 16. Это просто манера записи, ничего интересного — чисто арифметическая задача, но все-таки более опрятно надо писать сам пример, — пояснила Людмила Кочнева.

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