Ученые рассказали, с чем связан дефицит женщин в математике

Недостаток женщин в профессиях, связанных с математикой, объясняется их успеваемостью в чтении в подростковом возрасте. К такому выводу пришли французские ученые из Университета Париж-Дофин.

Исследователи проанализировали данные о 15-летних школьниках из 64 стран. Всего в эксперименте приняли участие более чем 300 тысяч детей.

Результаты показали, что в этом возрасте оба пола примерно одинаково успешны в математике. Средние показатели успеваемости у мальчиков были примерно на 0,1 стандартного отклонения выше, чем успеваемость девочек. Отмечается, что этот показатель является в большинстве стран статистически незначимым.

При этом в чтении девочки намного превосходят мальчиков — примерно на одну треть величины стандартного отклонения. В будущем это дает им преимущество в гуманитарных профессиях, сообщается в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

