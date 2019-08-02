Познер заявил, что за сохранение баланса между семьей и работой отвечает женщина

Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос подписчика о том, как успешным людям удается соблюдать баланс между карьерой и семьей.

— Для меня это трудный вопрос, потому что я женат три раза. И, как я понимаю, мы расходились не потому, что я был слишком занят, ведь обе мои жены, — и первая, и вторая — работали, и работали много, — отметил Познер.

По мнению журналиста, проблемы в семье могут возникнуть в том случае, если работает только мужчина — несмотря на наличие образования. Женщина «родила детей, вышла замуж, она больше не работает, и она в какой-то степени перестает развиваться».

При этом, если человек отдает все силы работе, счастлив он не будет. Журналист признал, что в современном обществе работать в семье должны оба, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и детям Ответ опубликован на сайте Познер Online.

— Я думаю, что единственный способ каким-то образом разрешить проблему, — этот способ зависит от женщин. Потому что мужчины привыкли жить определенным образом, и чтобы они стали жить по-другому, надо чтобы женщины этого потребовали. И они это требуют все больше и больше, но это сложно, конечно, — подытожил телеведущий.

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