Вклады в московских банках за первое полугодие выросли на 7,5 процента
Вклады горожан в столичных банках с января по июнь выросли на 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.
Сообщается, что общая сумма вкладов составила 10,2 триллиона рублей.
— Количество банковских счетов граждан выросло на 2,5 процента, — добавил руководитель ведомства Денис Тихонов.
По его словам, на 1 июля 2019 года средний размер застрахованного вклада москвичей составил 47 тысяч рублей.
— Стабильные макроэкономические показатели и эффективный механизм государственного страхования вкладов увеличивают доверие населения к банковской системе, — подчеркнул Денис Тихонов.
По его словам, современная система страхования вкладов делает депозиты до 1,4 миллиона рублей практически безрисковым инвестиционным инструментом.
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