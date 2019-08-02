Около 350 мест продажи арбузов и дынь появились в Москве

По итогам городских торгов, которые проводились с 2015 года, в Москве организовано примерно 350 точек по продаже бахчевых культур.

— На аренду точки для продажи арбузов и дынь в среднем претендовали по пять предпринимателей, — рассказали глава столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. — Конкуренция в этом сегменте остается стабильной и объясняется востребованностью бахчевых развалов, понятной процедурой открытых аукционов и широкой информированностью предпринимателей. Малый бизнес может приобрести легальное место для продажи своих товаров напрямую у города по цене, которую регулирует сам рынок, а горожане — купить арбуз или дыню недалеко от дома.

Больше всего мест для торговли бахчевыми культурами арендовано на юге, юго-востоке и юго-западе Москвы. Победители городских торгов в каждом южном округе за последние четыре года открыли около 60 точек по продаже арбузов и дынь. На западе города за такое же время появилось 45 бахчевых развалов. А в Восточном округе — 29.

Участники торгов, подчеркнули в пресс-службе ведомства, относятся к открытым аукционам с большим доверием. Об этом говорит, например, неизменно высокий уровень конкуренции среди предпринимателей. Так, с 2015 года, передает агентство «Москва», среднее превышение арендной ставки точек для бахчевых развалов достигло 131 процента.

Договор аренды с победителями аукционов заключается на пять лет. Сейчас от предпринимателей принимаются заявки на участие в торгах по аренде четырех нестационарных торговых объектов, предназначенных для продажи арбузов и дынь. Период размещения бахчевых развалов — с 1 августа по 1 октября.

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