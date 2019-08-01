Эксперт посоветовал не определять зрелость арбуза по хвостику
Засохший хвостик арбуза не является гарантированным признаком зрелости плода. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал представитель некоммерческой организации «Роскачество» Виктор Ковалев.
— Хвостик может засохнуть, так как арбуз долго лежал, поэтому критерий недостаточно объективный. А если шкурка арбуза блестит, это означает, что арбуз недостаточно спелый, — сообщил эксперт.
Он также посоветовал россиянам не покупать арбузы на торговых точках вдоль дорог и в других несанкционированных местах.
Ранее агроном Михаил Воробьев поделился с «Вечерней Москвой» способом, который поможет распознать наличие нитратов в плоде. По его словам, арбузы с желтыми прожилками лучше не покупать.
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