Агроном рассказал, как визуально распознать нитраты в арбузе

Столичные власти назвали дату начала продажи арбузов — с 3 августа в Москве появятся сотни точек продажи популярных бахчевых. Вокруг темы правильного выбора арбузов ходит много мифов: выбирать сладкий арбуз по стуку или по хвостику, по прожилкам или рисунку кожуры. Однако как понять «на глаз», что в арбузе есть нитраты? Разбирались корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, что специалисты стараются выводить скороспелые сорта арбузов, поэтому не стоит беспокоиться, если вы увидите на прилавках арбузы на несколько недель раньше, чем обычно.

— 3 августа разрешается уличная торговля, атак их могут продавать круглый год. Некоторые выращивают арбузы с помощью нитратов — это соединение азотной кислоты, из-за которой арбузы увеличиваются их в размерах, а не ускоряет вызреваемость, — отметил эксперт.

По словам агронома, такой арбуз можно вычислить, не пробуя и не имея специального оборудования:

— В арбузе есть нитраты, если на мякоти есть прожилки (сосудистые пучки) желтого, а не белого цвета. Обратите внимание на корку – в идеале она должна переходить из розово-белой окраски в белую и зеленую. Если сразу зеленая – откажитесь от арбуза, в нем много нитратов, — сообщил Воробьев.

По его словам, вычислить спелый арбуз тоже несложно.

— Там, где плод соприкасался землей, нет зеленого пигмента, если теневое пятно желтое – хорошо, если белое – плод не дозрел. Арбузы собирают, когда у них зеленые хвостики, арбузы могут храниться долго, в такие сроки хвостик засохнет. Поэтому ориентироваться на него не стоит, — подытожил агроном.

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