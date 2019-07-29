Агроном рассказал, как визуально распознать нитраты в арбузе
Столичные власти назвали дату начала продажи арбузов — с 3 августа в Москве появятся сотни точек продажи популярных бахчевых. Вокруг темы правильного выбора арбузов ходит много мифов: выбирать сладкий арбуз по стуку или по хвостику, по прожилкам или рисунку кожуры. Однако как понять «на глаз», что в арбузе есть нитраты? Разбирались корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».
Как распознать нитраты в арбузе
Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, что специалисты стараются выводить скороспелые сорта арбузов, поэтому не стоит беспокоиться, если вы увидите на прилавках арбузы на несколько недель раньше, чем обычно.
— 3 августа разрешается уличная торговля, атак их могут продавать круглый год. Некоторые выращивают арбузы с помощью нитратов — это соединение азотной кислоты, из-за которой арбузы увеличиваются их в размерах, а не ускоряет вызреваемость, — отметил эксперт.
По словам агронома, такой арбуз можно вычислить, не пробуя и не имея специального оборудования:
— В арбузе есть нитраты, если на мякоти есть прожилки (сосудистые пучки) желтого, а не белого цвета. Обратите внимание на корку – в идеале она должна переходить из розово-белой окраски в белую и зеленую. Если сразу зеленая – откажитесь от арбуза, в нем много нитратов, — сообщил Воробьев.
По его словам, вычислить спелый арбуз тоже несложно.
— Там, где плод соприкасался землей, нет зеленого пигмента, если теневое пятно желтое – хорошо, если белое – плод не дозрел. Арбузы собирают, когда у них зеленые хвостики, арбузы могут храниться долго, в такие сроки хвостик засохнет. Поэтому ориентироваться на него не стоит, — подытожил агроном.
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