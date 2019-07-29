Столичные власти назвали дату начала продажи арбузов
• 00:37 • 29 июля 2019
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В 2018 году в Москве насчитывалось 240 бахчевых развалов в специально отведенных местах
Фото: Алексей Орлов, "Вечерняя Москва"
Глава Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал, когда в столице откроются бахчевые развалы.
Как уточнил Немерюк, в этом году купить арбуз или дыню на развале можно будет с 3 августа.
В 2018 году в Москве насчитывалось 240 бахчевых развалов в специально отведенных местах, средняя цена арбуза составляла 25-30 рублей за килограмм, дыня обошлась бы в 60-80 рублей за килограмм, уточняет РИА Новости.
Тем временем эксперты «Роскачества» дали советы, как выбрать качественный арбуз, где следует покупать ягоду и какие характеристики не влияют на вкусовые качества и безопасность.
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