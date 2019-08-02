ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
— Респондентам предложили ответить на вопрос, согласны они или нет с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры, — рассказали во ВЦИОМ. — Среди опрошенных москвичей 61 процент ответили «скорее согласен», 26 процентов — «скорее не согласен», а 13 процентов затруднились ответить. Показатели среди россиян: 69 процентов и 23 процента соответственно, 8 процентов затруднились с выбором ответа.
Напомним, не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у столичной мэрии. По итогам акции за различные нарушения полиция задержала 1074 человека. Следственный комитет возбудил уголовные дела об организации массовых беспорядков и о применении насилия в отношении представителей власти.
Специалисты ВЦИОМ провели опрос методом телефонного интервью 30 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Об акции протеста знали большинство москвичей (83 процента), среди россиян этот показатель составляет 59 процентов.
Данные соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликованы на официальном сайте.
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