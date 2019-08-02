Эксперт оценил идею обнуления налогов на Курилах
Эксперт Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков прокомментировал предложение обнулить налоги на Курилах, передает rueconomics.ru.
Ранее с подобной инициативой выступил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его мнению, для успешного развития бизнеса на островах необходимо обнулить федеральные и региональные налоги. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал идею интересной и требующей изучения.
Эксперт Олег Казаков считает, что подобная инициатива будет способствовать подъему Курил.
— Обнуление налогов для островов станет беспрецедентной льготой, способной не просто повысить инвестиционную привлекательность, но и вызвать бурный экономический рост в этом регионе, — подчеркнул он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
По мнению эксперта, после обнуления налогов на островах смогут успешно развивать бизнес не только российские, но и зарубежные компании.
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