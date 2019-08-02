Эксперты оценили совет заклеивать камеры ноутбуков и смартфонов
Эксперты по кибербезопасности прокомментировали советы «Роскачества» заклеивать камеры и микрофоны на устройствах с выходом в Интернет.
В «Роскачестве» дали советы, как не стать жертвой киберпреступников. Специалисты отмечают, что необходимо установить антивирус, чаще обновлять программное обеспечение. Кроме того, они советуют заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках и смартфонах непрозрачным скотчем или изолентой.
Ведущий эксперт по кибербезопасности Андрей Чечулин в комментарии ФАН призвал серьезно отнестись к этой рекомендации. Эксперт отмечает, что человек, предоставляя доступ к своим камере и микрофону мобильным приложениям, фактически дает возможность организовать круглосуточную слежку. При помощи камеры можно получить сведения о лице человека, это повышает шансы обмануть биометрическую систему. Кроме того, при помощи камеры можно получить информацию о квартире.
Хакер Александр Варской также посоветовал отключать камеру даже в известных приложениях. При этом возникает вопрос, что делать с микрофоном.
— Понятно, что вы не будете выковыривать микрофон, а просто заклеить его недостаточно, — отметил эксперт в комментарии Nation News.
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