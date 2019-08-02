Роман Вильфанд назвал причины погодных аномалий в августе
За полярным кругом температура воздуха в первые дни августа оказалась выше, чем в средней полосе России. В чем причина подобных погодных аномалий, рассказал научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд.
Главная причина подобной погоды — стационарный высокий циклон, который установился над Уралом.
— А это значит, что вся европейская территория России будет не менее 8–9 дней находиться в тылу этого циклона, куда будут «закачиваться» воздушные массы с северо-востока, — пояснил «Российской газете» Вильфанд.
Он отметил, что ветры идут прямо с моря Лаптевых, с Карского моря, с Новой Земли, что вызывает похолодание.
По прогнозу синоптика, первая половина августа будет холоднее, чем вторая.
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