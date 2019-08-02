Десантники вспоминают свои подвиги

2 августа, когда страна массово отмечает День десантника, ожидается всегда с легкой тревогой. Эфир центральных телеканалов наполняется картинками из городских парков, где крепкие и лихие мужчины в тельняшках купаются в фонтанах и размахивают флагами «крылатой пехоты».

Торжества разделены на две части — официальную, с возложением цветов к монументам десантникам, легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову, речами официальных лиц, и неформальную, которая наиболее выразительно отражает неповторимый колорит праздника.

— 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа в районе Воронежа был впервые высажен парашютный десант с целью захвата штаба противника. Эта дата и была выбрана как день рождения Воздушно-десантных войск. В Рязани, где находится десантное училище, праздник этот всегда отмечался парадом. Видимо, именно отсюда эта традиция была перенесена в Москву и другие города, — рассказал «ВМ» научный сотрудник Музея ВДВ Василий Никулин.

Кстати, официальный статус День ВДВ обрел совсем недавно: в 2006 году президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Исторически сложилось, что именно парк Горького стал главным местом торжеств десантников в столице, хотя, быть может, логичнее было бы выбрать «Сокольники», поскольку штаб командования ВДВ находится недалеко. Тем не менее десантники выбрали для своих гуляний именно столичный ЦПКиО.

Купание в фонтанах и демонстрация собственной удали — традиция относительно недавняя.

— Походы в парк Горького и окунания в воду появились не ранее конца 80-х годов прошлого века, — рассказал «ВМ» председатель Московского городского отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Андрей Пешков. — Сегодня, к счастью, эта традиция постепенно уходит. Подавляющее большинство десантников не одобряют эти водные процедуры. На протяжении многих лет по ТВ показывают, как 2 августа люди в тельняшках плещутся в фонтанах, и у людей создается впечатление, что все десантники — отморозки и хулиганы, что никак не соответствует действительности.

Ответа на вопрос, почему же десантники непременно купаются в фонтанах, похоже, нет. Ветераны ВДВ не помнят, откуда пошла такая традиция.

БЫЛО: 2 августа 1990 года. Десантники в Тушине на военно-спортивном празднике, посвященном 60-й годовщине создания Воздушно-десантных войск Фото: Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС

Существует романтическая версия, что в воде отражается небо, и таким образом десантники еще раз с ним сливаются. Но, скорее всего, причина более прозаична: 2 августа обычно бывает тепло и даже жарко, а фонтаны — естественный, общедоступный и бесплатный источник воды в городе.

Большие потери от натиска отслуживших десантников несут в этот день и арбузы.

Эти ягоды в День ВДВ играют примерно ту же роль, что и куличи на Пасху. Десантники азартно лакомятся ими. Вероятнее всего, и в этом нет особого символизма, кроме того, что как раз к началу августа арбузы появляются на столичных прилавках.

Автовладельцы, за плечами которых служба в «крылатой пехоте», считают за честь украсить свои машины в этот день символикой своего рода войск. На заднем стекле прикрепляется соответствующий флаг, либо он же гордо развевается на древке, торчащем из бокового окна.

Совсем свежая традиция: шествие от храма пророка Божия Илии на Ильинке до Красной площади, поскольку именно этому святому посвящен день 2 августа в православном календаре. И так сложилось, что именно Илию десантники считают своим небесным покровителем и приходят почтить его на Ильинку. Участники торжества проходят крестным ходом по древней улице и главной площади города. Духовенство молится на Лобном месте — сакральной для России точке, которая в остальное время закрыта для богослужений. Продолжают праздник показательные выступления воинов-десантников, концерт и народные гулянья.

Своими корнями праздник Ильин день уходит в XVI–XVII век, связывая ушедшие и ныне живущие поколения.

Ежегодно в этот день русские цари и патриархи, русское воинство и народ шли крестным ходом из Кремля к храму пророка Божия Илии, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен. Праздник сопровождался делами милосердия. В современной традиции празднование возродилось в 2003 году.

КСТАТИ

2 августа крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади начнется в 11 часов. А в полдень пройдут показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, кадетских корпусов и духового оркестра. В 16:00 в кинозале «Конев» кинотеатра «Поклонка» состоится бесплатный показ фильма Михаила Туманишвили «Ответный ход».

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