Строительство незаконного павильона под кафе остановили в Новой Москве
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы остановила строительство павильона в поселении Рязановское в поселке Знамя Октября. Работы велись с нарушением земельного законодательства.
На участке земли, который был передан частному лицу по договору долгосрочной аренды, инспекторы обнаружили недостроенный одноэтажный павильон общей площадью около 40 квадратных метров. Владелец планировал открыть в нем кафе.
— Окна, кровля и фасад здания находились в процессе монтажа, помещение — в стадии подготовки к отделочным работам, — рассказал глава ведомства Владислав Овчинский. — Однако разрешения на строительство сооружения и акта ввода в эксплуатацию не было. Фактически объект возведен без получения соответствующего разрешения на строительство.
Из-за отсутствия необходимых документов павильон признали самостроем. Сейчас он демонтирован. Строительный мусор вывезен на свалку.
— Нарушение земельного законодательства устранено, — подчеркнул Овчинский.
Читайте также: Около 150 нарушений земельного законодательства выявили с начала года