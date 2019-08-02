Иван Демидов: Организаторы незаконных протестов подвергают людей опасности

Текущая позиция властей Москвы относительно несанкционированных митингов продиктована соображениями безопасности. Об этом заявил член Общественного совета при министерстве культуры РФ, член академии Российского телевидения Иван Демидов.

— Мне, как москвичу, непонятно и возмутительно, что группа людей творит бесчинства и провоцирует агрессию и страх на площадях и улицах нашего города. Какими бы мотивами они не руководствовались. И самое неприятное, что мы - те, кто десятилетиями живут в Москве, испытываем страх за своих родных, которые просто вышли погулять по городу. И я в связи с этим полностью поддерживаю позицию нашего мэра Сергея Семеновича Собянина, — подчеркнул Иван Демидов.

Он также отметил вежливость, проявляемую представителями столичных правоохранительных органов в отношении участников незаконных акций. По его словам, вежливость власти не является ее слабостью. Иван Демидов подчеркнул, что каждый человек имеет право реализовывать свои конституционные свободы, за исключением тех моментов, когда последствия будут трагичными, в первую очередь для окружающих людей, передает Агентство городских новостей «Москва».

— Когда организаторы подвергают людей опасности - то они провокаторы и это вне зоны закона, — добавил Иван Демидов.

Напомним, что поводом для несанкционированной акции, которая прошла в Москве 27 июля, стало то, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах. Вместо того, чтобы обжаловать принятые решения в законном порядке, они решили устраивать подобные акции.

По итогам прошедшей несогласованной акции было заведено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядков и о применении насилия в отношении представителей власти.

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