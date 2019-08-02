Кокорин и Мамаев подали в суд ходатайство об УДО
Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.
Дата рассмотрения пока не назначена, передает агентство городских новостей «Москва»
Напомним, что в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы. Пресненский суд столицы признал их виновными. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы.
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