Политолог: Люди, которые устраивают беспорядки, нарушают нормальную жизнь города

Согласно опросу ВЦИОМ, более 60 процентов москвичей одобряют действия полиции и Росгвардии во время несанкционированного митинга, который прошел 27 июля. Более того, властям, по их мнению, иногда приходится идти на жесткие меры, чтобы навести порядок. Так, среди горожан в возрасте от 18 до 24 лет с действиями властей «скорее согласны» 54 процента опрошенных. При этом жители столицы, у которых есть дети и внуки, отвечали положительно гораздо чаще. Применение силы как вынужденную меру для соблюдения закона поддерживают 63 процента опрошенных горожан в возрасте 45–50 лет. В группе москвичей старше 60 лет этот показатель оказался еще на 10 процентов выше.

— Ничего удивительного, — комментирует данные опроса политолог Павел Данилин. — Во-первых, власти действовали в рамках закона. Во-вторых, люди, которые устраивают непонятно из-за чего митинги, шествия и беспорядки, нарушают нормальную жизнь города: мешают людям в выходной день отдыхать, мешают движению транспорта — перекрывают улицы, из-за чего на дорогах образуются пробки. Конечно же, это не может не вызывать раздражение у москвичей.

Плюс ко всему, отмечает эксперт, жители столицы, поддерживающие действия властей, считают сам повод для митинга надуманным. Это подтверждают и данные опроса: 54 процента горожан согласились с решением избирательной комиссии отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения.

— Мы все прекрасно понимаем, что выборы в Мосгордуму — не такая уж тема, чтобы устраивать столкновения с полицией, — продолжает Данилин. — Тем более люди, которые это делают, не использовали все имеющиеся в их распоряжении легальные методы борьбы, то есть не пошли в суд, не написали жалобу в избирком. Они не проводят разрешенные митинги, а устраивают несанкционированные беспорядки, ведут себя так, как будто изначально были нацелены на столкновение с полицией.

По мнению политолога, устроителям подобных акций нужна не поддержка общества, а «красивая» картинка «боев с полицией». И это еще один повод для раздражения москвичей, которым не нравятся провокации, в том числе в виде несанкционированных митингов.

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