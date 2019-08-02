Бахрушинский музей пригласил посетителей на выставку в честь юбилея
Центральный театральный музей имени Алексея Бахрушина в честь своего юбилея представит 125 раритетных экспонатов из хранилища. Об этом сообщается на официальном сайте музея.
Одной из главных работ станет эскиз декорации к опере Мусоргского «Борис Годунов». Автором является художник Александр Головин. Также на выставке посетители смогут увидеть редкие костюмы и личные вещи, принадлежавшие известным деятелям театра, рукописи, автографы.
Музей уточнил, что гостей выставки ждут уникальные экспонаты, в том числе перчатка Марии Ермоловой, на которой остался отпечаток грима итальянского трагика Томмазо Сальвини (она была одним из первых предметов коллекции Бахрушина), и рукопись комедии «Горе от ума», написанной Александром Грибоедовым.
Бахрушинский музей был основан в 1894 году, когда Алексей Бахрушин показал свою первую коллекцию. Она состояла из писем, портретов, документов, памятных вещей театра.
Сегодня в музейных фондах содержится более полутора миллионов экспонатов.
Открытие выставки состоится 6 августа.
Читайте также: Выставка художницы Людмилы Чарской о Москве открылась в Смоленске