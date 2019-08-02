Американист рассказал, почему США ввели новые санкции в отношении РФ
Американист Владимир Можегов в беседе с Nation News заявил, что для американцев необходимо вводить новые санкции, используя любой инфоповод.
Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал указ о введении второго пакета ограничений в отношении РФ из-за дела Скрипалей. Первая часть ограничительных мер была введена в августе 2018 года, передает «Царьград».
Сообщается, что Трамп долго откладывал подписание документа.
Санкции против России — элемент противостояния либерального истеблишмента и трамповской администрации, пояснил Владимир Можегов.
— Это внутренняя война истеблишмента и Трампа, а цель — не дать Путину и Трампу войти в какой-то конструктивный диалог, — пояснил эксперт.
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