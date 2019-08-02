Расписание поездов Горьковского направления изменится 3 и 4 августа

Расписание поездов Горьковского направления МЖД изменится 3 и 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Изменение движения электричек связано с работами по развитию инфраструктуры в этом направлении. На это время поезда пустят по соседнему пути.

На время работ несколько рейсов между Москвой и станциями Железнодорожная, Реутово и Кусково будут выведены из расписания. У части электричек и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Это коснется станций Новогиреево, Кусково, Чухлинка, Серп и Молот, Черное, Заря, 33 км и 43 км.

Также в ближайшие выходные все пригородные поезда в сторону Москвы и часть в обратном направлении проследуют без остановок на платформах Кучино, Салтыковская, Никольское и Реутово.

Для того чтобы добраться до данных остановочных пунктов, необходимо воспользоваться поездами встречного направления - например, доехать до «Новогиреево» и пересесть на электричку в обратном направлении. Также с данных станций можно будет доехать до «Железнодорожной» и пересесть на электропоезд, следующий из области.

Кроме того, 3 и 4 августа будут курсировать компенсационные автобусы между станциями «Реутово» и «Новогиреево». Интервал движения — 15 минут.

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