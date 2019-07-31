Расписание движения поездов Савеловского направления изменят в августе
Поезда Савеловского направления будут курсировать по измененному расписанию днем 12–16 и 19–23 августа. Соответствующая информация была опубликована на официальной странице ЦППК в сети Twitter.
Сообщается, что причиной изменений станут работы, которые будут проводить на перегоне Бескудниково — Савеловский вокзал.
❗Днем 12-16 и 19-23 августа меняется расписание Савеловского направления из-за работ на перегоне Бескудниково – Савеловский вокзал.
Будьте внимательны и сверяйтесь с расписанием на нашем сайте и в приложении. pic.twitter.com/s5NRLRIX83— ЦППК (@centralppk) 31 июля 2019 г.
Пассажирам рекомендовали сверяться с расписанием движения поездов на сайте и в официальном приложении, а также проявлять внимательность.
Читайте также: Маршруты экспрессов между Москвой и Калугой сократят в августе