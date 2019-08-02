Комплекс очистных сооружений реконструировали в Новой Москве

В Новой Москве полностью реконструировали комплекс очистных сооружений и создали новую канализационную насосную станцию. Их работу проверила корреспондент «ВМ».

Реконструированные очистные сооружения принимают и очищают хозяйственно-бытовые сточные воды поселка Птичное и ближайших населенных пунктов. Сточные воды проходят полный цикл механической и биологической очистки, доочистки на фильтрах, а также обеззараживаются на ультрафиолетовых (УФ) установках.

— Это позволило довести качество сброса очищенных сточных вод в реку Десну до нормативов, которые предъявляются к водоемам рыбохозяйственного назначения. В поселении Первомайское старые очистные сооружения выведены из эксплуатации. Они не соответствовали современным требованиям по качеству очистки сточных вод, — рассказал директор производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) «Мосводоканал» Сергей Забровский.

Новая канализационная станция появилась на месте старых очистных сооружений. Она перекачивает сточные воды в реконструированные сооружения в поселке Птичное.

— Теперь мощность очистных сооружений достигает четырех тысяч кубометров в сутки, что позволяет очищать весь образующийся канализационный сток, — добавил Забровский.

Чтобы канализационные запахи не ощущали жители ближайших населенных пунктов, сооружения оснастили системой сбора и очистки вентиляционных выбросов.

Кроме того, проект реконструкции очистных сооружений предусматривает обеспечение нормативного качества очистки сточных вод и рост производительности сооружения.

— В 2012 году, когда в эксплуатацию Мосводоканала передали объекты на присоединенных территориях, мы выяснили, что старые сооружения не справляются со своим функционалом и наносят ущерб природе. Пять сооружений пришлось закрыть через перекачку воды на более мощные очистные сооружения с помощью насосных станций, — сказал Сергей Забровский.

На территории ТиНАО сегодня находятся 18 канализационных очистных сооружений общей производительностью 52 тысячи кубометров в сутки. Всех их обновят до 2025 года по программе реконструкции.

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