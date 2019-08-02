Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки
Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
В медицинское учреждение обратилась 61-летняя женщина. Она перенесла левосторонний паралич гортани. У пациентки были проблемы с голосовыми связками.
Врачи обследовали женщину и пришли к выводу, что ей необходима имплантационная хирургия. Они извлекли выделенные жировые клетки из передней брюшной стенки пациентки и ввели их в парализованную голосовую складку.
Операция прошла успешно. Женщина вернулась к привычной жизни, передает агентство городских новостей «Москва».
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