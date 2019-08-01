Столичные хирурги успешно прооперировали женщину с раком аппендикса
Врачи городской клинической больницы № 51 Департамента здравоохранения Москвы успешно провели операцию по удалению аппендикса со злокачественной опухолью. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.
Согласно информации, женщина обратилась в больницу с плохим самочувствием, ее беспокоила быстрая утомляемость и сильная слабость в течение дня.
— Женщина прошла виртуальную колоноскопию для обследования толстой кишки в одном из частных медицинских центров. В результате неинвазивной лучевой диагностики специалисты обнаружили неясные участки, накапливающие контрастный препарат. Это напугало пациентку и ввело в заблуждение ее врачей, так как с такой рентгенологической картиной они сталкивались впервые, — рассказали врачи.
Стало известно, что в процессе обследования медики выявили у жительницы Подмосковья новообразование аппендикса.
Сообщается, что пациентку успешно прооперировали и удалили опухоль на самой ранней стадии. Врачи объяснили — такой вид новообразований встречается всего в 0,5 процента случаев среди всех больных раком.
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