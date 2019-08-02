Врачи объяснили, почему женщины чаще мужчин вызывают скорую помощь

В Минздраве заявили, что женщины в два раза чаще вызывают скорую помощь, чем мужчины. По данным ведомства, в России женщины старше 55 лет составили 30 процентов от общего числа граждан, которые обращались к услугам скорой медицинской помощи. Мужчины старше 60 лет — 12 процентов. «Вечерняя Москва» выяснила у врачей, почему женщины чаще прибегают к услугам неотложки.

Женщин в России попросту больше и они дольше живут, чем мужчины. Соответственно, в количестве обращающихся пациентов старше 50–60 лет женщины превалируют, считает врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова.

— Здесь нельзя сбрасывать со счетов тот момент, что мужчины терпят до последнего и вызывают скорую, когда стало совсем уже плохо. Женщины раньше обращают внимание на свои недомогания и обращаются за медицинской помощью скорее. Они более внимательны к себе, более ответственны. На них лежит забота о детях и мужчинах, поэтому к своему здоровью они более внимательны. Также нельзя сбрасывать ситуацию, что большинство женщин 60–70 лет остаются в одиночестве. Внуки начинают свою жизнь, у супруга либо нет сил, либо он скончался, и поэтому появляется фактор частого вызова медицинской помощи. Это дефицит внимания, который нельзя сбрасывать со счетов. Женщин всегда в терапевтическом отделении значимо больше, чем мужчин. Это связано с тем, что их больше количественно, — сказала Анисимова.

Женщины в большей степени склонны к демонстрации недугов и сами по себе являются более тревожными субъектами, отмечает врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

— Я считаю, что женщины более тревожные субъекты, чем мужчины, они более демонстративны и вызывают полицию и скорую помощь, чтобы себя проявить с позиции достижений каких-то. Зачастую это носит спекулятивный характер и не только в отношении мужчин, но и всей семьи. В нашей среде мужчине запрещено быть ипохондричным, показательно заботиться о здоровье — это редкие свойства для российских мужчин, — сказал врач.

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