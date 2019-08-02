Мэрия столицы согласовала митинги на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа
Правительство столицы согласовало проведение двух митингов на проспекте Академика Сахарова. Они состоятся 10 и 11 августа.
Информация о согласовании митингов появилась в пятницу.
— 31 июля в правительство Москвы поступило два уведомления от группы граждан, — заявил первый заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василий Олейник.
По его словам, численность каждой акции составит до 100 тысяч участников.
Как передает агентство городских новостей «Москва», митинги будут начинаться в 14:00. Они продолжатся до 16:30.
Акции связаны с тем, что ряду кандидатов отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за наличия недействительных подписей умерших людей. После чего кандидаты вместо того, чтобы обжаловать решение, стали устраивать подобные акции.
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