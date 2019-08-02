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Внешняя политика

Штраф 15 тысяч евро и 5 лет тюрьмы: как в странах мира регламентируют митинги

Евгения Стогова
• 19:10 • 2 августа 2019
Российское законодательство является самым либеральным в отношении митингов и акций, отмечают политологи
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Российское законодательство является самым либеральным в отношении митингов и акций, отмечают политологи
Фото: Zuma\TASS

Почти 70 процентов россиян считают, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции. Такие данные следуют из последнего опроса ВЦИОМ. 

Организация массовых манифестаций практически в любой стране мира регулируется законом. А неподчинение правоохранительным органам карается штрафами и даже лишением свободы.

Франция

Пятая республика в этом году на протяжении нескольких месяцев разрывала СМИ сообщениями о массовых демонстрациях так называемых желтых жилетов, выступающих против завышенных цен на топливо, высоких налогов и даже президентства Эммануэля Макрона. Научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Павел Тимофеев рассказывает, что до недавнего времени во Франции действовал закон от 1935 года в редакции 2000 года, который обязывал манифестующих подавать заявку на проведение митинга не ранее чем за 15 и не позднее чем за 3 дня до акции с указанием ее адреса, места и маршрута движения. Однако сейчас закон серьезно ужесточился.

— В случае нарушений взимался денежный штраф. Кроме того, существуют меры касательно погромщиков, а также тех, кто устраивает общественные беспорядки, — от одного до пяти лет тюрьмы или штраф. В связи с событиями этой зимы-весны в марте был принят новый закон, который предусматривает ужесточение мер в отношении людей, которые признаются нарушителями правопорядка. Теперь полиция может обыскивать вещи и автомобили манифестантов. Большие споры вызвала также введенная мера за сокрытие лица во время таких митингов — год тюрьмы или 15 тысяч евро штрафа.

Следует добавить, что право полиции на разгон массовой акции во Франции вступает в силу после двух призывов к мирному расхождению. За манифестацию без уведомления властей организатору придется выплатить штраф до 7,5 тысячи евро или отправиться за решетку на срок до шести месяцев.

Соединенные Штаты Америки

В США порядок проведения митингов регулируется местным законодательством конкретного штата. Но практически везде для их законной организации требуется специальное разрешение на основе соответствующего заявления. Согласовывать акцию придется как с полицией, так и с органами пожарной охраны и транспорта. Сертификат, подтверждающий согласование, необходимо предъявить по первому же требованию правоохранителей. При этом муниципалитет может приостановить манифестацию даже в том случае, если выдал разрешение на ее проведение.

— В США действует Конституция, которая дает право гражданам свободно выражать свое мнение, осуществлять свободу собраний и так далее, — утверждает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. — Но проведение массовых акций, особенно в крупных городах, всегда требует определенного согласования. Просто так выйти, перегородить движение на центральной улице и чего-то требовать без согласования хотя бы с местными властями довольно проблематично. В США это право носит заявительный характер. Даже когда эти собрания происходят стихийно, их терпят лишь какое-то время, а потом осуществляют достаточно жесткие акции по освобождению площадей и улиц от демонстрантов.

Из последних стихийных акций Юрий Рогулев вспоминает движение «Захвати Уолл-Стрит!», имевшее место в Нью-Йорке в сентябре 2011 года. Демонстранты призывали положить конец «преступлениям финансовой элиты» и произвести структурные изменения в экономике. Акция была разогнана, потому что не носила официальный характер.

Если манифестация попадает под статьи о «публичных беспорядках» или «совершении актов насилия» Федерального кодекса Соединенных Штатов, нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы. В Калифорнии к этому добавят штраф в размере тысяча долларов.

Германия

В Германии любая массовая акция также должна быть санкционирована властями. Все манифестации регламентируются Федеральным законом «О собраниях и шествиях». Разрешения выдаются полицией. Спонтанные митинги допускаются исключительно в том случае, если они не были спланированы и организованы заранее. Подтверждением нарушения данного правила являются призывы к участию, раздача информационных листовок и наличие у участников плакатов и транспарантов. Кроме того, если в ходе согласованной манифестации участники будут скандировать лозунги, отличающиеся от заявленной цели, полиция имеет право прекратить акцию. Кстати, немецкая полиция при разгоне митингов имеет право на применение огнестрельного оружия. А мероприятия у зданий органов власти и Конституционного суда запрещены в любом формате.

Уголовную ответственность за организацию несогласованного митинга в Германии лицо понесет даже в том случае, если удастся доказать его намерение совершить подобное преступление. Человек, виновный в нарушениях, карается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом.

Япония

В Стране восходящего солнца проводить митинги и массовые акции можно только после согласования с действующим правительством определенного региона. В столице, например, понадобится разрешение Токийского комитета общественной безопасности. Заявление подается в трех экземплярах за 72 часа до проведения митинга и требует данных организаторов, информации о маршруте следования, сведения об организациях-участниках. Стихийные собрания категорически запрещены. А если даже согласованная акция будет мешать общественному порядку, власти вправе отозвать разрешение. Наказание организаторы понесут и в том случае, если масштабы манифестации окажутся больше заявленных.

— Сравнивать нас с Азией вообще бесполезно, — считает заведующий кафедрой международного права юридического факультета Московского государственного университета, кандидат юридических наук Алексей Исполинов. — У них другая культура. Там не принято спорить и открыто выражать свое мнение. Если человек идет на конфронтацию, он выпадает из культурного кода. Они даже судиться не любят. Их нет в международных судах, нет азиатского суда по правам человека... Для них выступление против государства означает потерю лица и неумение договариваться. Это особое цивилизационное отношение.

Лицо, совершившее малейшее нарушение при проведении массовой демонстрации, понесет соответствующую уголовную ответственность. Обычно это штраф 50 тысяч йен, год принудительных работ или аналогичный срок тюремного заключения.

Новая Зеландия

Уведомлять местные власти о намерении провести акцию придется и на островах Новой Зеландии. Причем в определенных случаях правительство может даже затребовать с митингующих плату за пользование общественным пространством.

За массовые беспорядки (а под это определение попадает любое сборище от шести участников и более, ведущих себя вызывающе и угрожающих общественной безопасности) грозит срок до двух лет каждому. За незаконные собрания и призывы к ним каждый участник отправится за решетку на год.

Финляндия

На севере Европы порядок согласования массовых акций, пожалуй, один из самых либеральных. Организаторам достаточно отправить полиции уведомление не позднее чем за сутки до проведения манифестации. В редких случаях допускается даже меньший срок.

Однако ответственность за участие в неразрешенном властями мероприятии или за нарушение общественного порядка здесь одна из самых суровых. За неподчинение требованиям грозит штраф до 15 тысяч евро и заключение под стражу на срок до трех лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев:

— Очевидная истина, что российское законодательство является самым либеральным в отношении митингов и акций. Здесь даже не с чем сравнивать. На Западе за незаконные акции огромные штрафы  — от полутора тысяч евро до пятнадцати тысяч евро. Переведите это на наши деньги и представьте, если бы у нас человек получил такой штраф. Люди наказываются тюремными заключениями. Если получилось, что вы напали на сотрудника полиции, оказали сопротивление ему или у вас еще какое-то оружие было, то вы можете загреметь на 15 лет в тюрьму. При таких незаконных акциях полиция там применяет спецсредства: слезоточивый газ, водометы. У нас ничего подобного не применялось. Я сам был свидетелем акций в Германии и во Франции. Даже согласованные акции там проходят с серьезным оцеплением и серьезной дисциплиной. Там даже не выкрикнешь что-то лишнее. Если говорить о несогласованных акциях, то их там практически не бывает. Это сразу чистая уголовка и огромный ущерб. Немыслимо представить, чтобы кто-то в Германии или в Швеции призвал кого-то выйти в центр города и что-то штурмануть. Этого человека в этот же день посадят и посадят тех, кто за ним пошел.

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