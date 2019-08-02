Канадский велосипедист спасся от медведя с помощью ножа
Канадец Колин Даулер пережил нападение медведя во время одной из своих велопрогулок. Встреча с гризли произошла в провинции Британская Колумбия.
Мужчина пытался отогнать животное словами, но это не помогло. Медведь сбил Даулера с велосипеда, схватил за живот и потащил.
Сначала велосипедист безуспешно пытался отбиться от зверя, но потом вспомнил, что у него есть с собой маленький нож. Даулер смог его достать и ударить медведя. Животное сразу же ослабило хватку.
Мужчина быстро наложил жгут на пострадавшую ногу и добрался до велосипеда. В ужасном состоянии он смог проехать семь километров до ближайшего лагеря, где получил первую помощь. Сейчас Даулер находится в больнице в Ванкувере, где ему оказывают необходимое лечение.
— Я рада, что мой муж такой упрямый, — заявила супруга пострадавшего.
Раненого хищника выследили и убили сотрудники природоохранной службы, сообщает телеканал CTV News Vancouver.
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