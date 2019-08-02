«Росконтроль» рассказал, как не подхватить сальмонеллез и листериоз

«Росконтроль» рассказал, как не заболеть острыми инфекционными заболеваниями — сальмонеллезом и листериозом.

Симптомы этих заболеваний схожи. У человека возникает общая слабость, повышается температура, появляются тошнота, рвота, головная боль и расстройство желудка. Сальмонеллез может приводить к повреждениям нервной системы. Листериоз вызывает у беременных женщин патологию плода. Заболевания могут приводить к летальному исходу.

По словам заместителя директора по диагностическим исследованиям Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Ирины Егоровой, в группу риска входят люди старше 65 лет и дети до 5 лет. Особую опасность для человека представляет потребление мясных продуктов. На их долю приходится 70–75 процентов зарегистрированных случаев. Также крайне опасны молочные продукты, овощи и фрукты, не прошедшие термическую обработку.

При возникновении листериоза основными источниками инфекции является зараженная продукция рыбо-, мясо- и молочно-перерабатывающей промышленности. Сальмонеллез возникает из-за употребления полуфабрикатов, сообщили на сайте «Росконтроля».

Чтобы не заболеть, при приготовлении мясо необходимо хорошо прожаривать или проваривать. Оно не должно соприкасаться с продуктами, которые не подвергаются температурной обработке. Кроме того, необходимо тщательно промывать посуду, где лежало мясо, разделочные доски и приборы.

Листериями или сальмонеллами могут быть заражены те продукты, которые уже не требуют никакой дальнейшей обработки. Это могут быть сыры или сосиски. Эксперты периодически находят листерии и сальмонеллы в некоторых продуктах. В этом случае они попадают в черный список «Росконтроля».

Справка «ВМ»

Сальмонеллез — острое инфекционное заболевание, которое вызывают сальмонеллы. Бактерии попадают в организм преимущественно с пищей.

Листериоз — заболевание, которое вызывают листерии, встречающиеся в почве, воде, растениях, попадающие в организм человека.

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