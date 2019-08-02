Новый телесезон наполнят лучшими сериалами

Телеканалы начинают потихоньку делать заявки на будущий сезон, в числе лидеров оказался в этом смысле «TV1000 Русское кино». В новом телесезоне канал собирается включить в программу рейтинговые российские сериалы. Уже с 19 августа зрители смогут смотреть популярные многосерийные истории со Светланой Ходченковой, Владимиром Машковым, Михаилом Пореченковым, Сергеем Маковецким и другими звездами отечественного кино. Интерес к сериалам канала понятен: согласно всем опросам, россияне, кто бы что ни говорил, продолжают любить сериалы и даже констатируют их нехватку.

Ну а еще к новому телесезону телеканал «TV1000 Русское кино» внесет изменения в привычную сетку вещания. В дневном эфире канала появится сериальная линейка с популярными историями о женщинах и для женщин. Вечерний прайм-тайм займут популярные многосерийные художественные фильмы, причем канал планирует и далее дополняться рейтинговыми сериальными проектами отечественного производства.

Владимир Машков во время съемок сериала «Ликвидация» Фото: Скрин сериала «Ликвидация»

— Наш канал уже не первый год радует своих зрителей качественным контентом. В дополнение к кинотеатральному репертуару мы решили предложить нашим зрителям длинные истории с продолжением, в которых за перипетиями сюжета можно следить не один день, — рассказывает программный директор киноканалов группы компаний Viasat Сергей Зоненлихт.

С понедельника по пятницу в дневном эфире (с 13:30) будут выходить серии рейтинговых киносериалов последнего времени. Женскую аудиторию телеканала особенно порадуют проекты со Светланой Ходченковой — «Вы все меня бесите», «Метод Лавровой» (первая и вторая части) и скандальный проект Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни». Роли Ходченковой не похожи одна на другую. Однако актрисе безупречно удается воплотить характер сильной и независимой женщины, которая находит выход даже из самых трудных обстоятельств. В дневную подборку «TV1000 Русское кино» войдут и популярные комедийно-романтические сериалы «Вечный отпуск» и «Лондонград. Знай наших». Новый сериальный блок стартует 19 августа.

С 30 сентября вечерний эфир пополнится коллекцией многосерийных художественных фильмов с известными актерами российского кино. В блоке с 19:00 канал покажет отечественные картины, которые продемонстрировали высокие рейтинги на эфирном телевидении и стали современной классикой: «Ликвидация» и «Апостол», два сезона психолого-детективной истории «Консультант», а также телепроект «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время».

Читайте также: «ВМ» рассказала о самых ожидаемых новинках этого года