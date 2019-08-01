«ВМ» рассказала о самых ожидаемых новинках этого года

1 августа на российские киноэкраны выходит очередной фильм франшизы «Форсаж».

С 2001 года, когда вышла первая часть, в которой герой рано покинувшего нас Пола Уокера внедрялся в банду героя Вина Дизеля, вышло еще семь полнометражных и две короткометражные картины. И вот в прокат выходит спин-офф, или, по-русски, ответвление от основной сюжетной линии.

В принципе, после прихода во франшизу сначала Дуэйна «Скалы» Джонсона, а затем и Джейсона Стейтема, тот факт, что рано или поздно их герои получат свою историю, был очевиден. И вот сборы серии перевалили за 5 миллиардов долларов. Создатели поняли: «пора».

Действие фильма происходит в разных местах земного шара, от Лос-Анджелеса и Лондона до ставших вновь популярными радиоактивных пустошей Чернобыля.

История мужского боевика, конечно же, вполне линейна и не блещет какими-то сверхновыми идеями. Разве что погружение в техногенное будущее. Кибернетически модифицированный злодей Брикстон Лор (Эльба) получает контроль над опасным биологическим оружием, которое может навсегда изменить человеческую расу. Однако он совершает ошибку, одолев Хэтти (Ванесса Кирби), бесстрашную одиночку из британской секретной разведки и по совместительству сестру Шоу. Тут и начинают разворачиваться события.

— С момента появления в фильме «Форсаж 5» мой персонаж Люк Хоббс полюбился зрителям. Мне тоже очень нравится все, что с ним происходит в последних четырех картинах, — признался Дуэйн Джонсон. — Если подойти творчески, то я чувствовал, что в итоге мы сделаем спин-офф о его личной жизни и его семье. Хочется понять всю предысторию, чтобы знать, что им движет. Такую идею непросто реализовать, особенно учитывая, какой актерский состав занят во франшизе «Форсаж».

На протяжении всей ленты происходящее на экране действительно приковывает зрителей — это очень динамичное и яркое полотно. С отличным для жанра актерским составом, масштабным действом и простым, но беспроигрышным сюжетом.

Рэмбо: Последняя кровь

В этом году Сильвестр Сталлоне вновь примерит образ неуязвимого, но потрепанного жизнью американского патриота Джона Рэмбо.

Герой страдает психологическим расстройством, вокруг которых и построена вся картина. В поисках спокойной мирной жизни он переезжает в Аризону и становится фермером на ранчо своего отца. Отныне вся его жизнь заключается в заботе о животных.

Все его окружение составляет лишь давняя подруга и ее дочь Габриэль, которая выросла на глазах у Рэмбо и о которой он заботится вместо отца.

Кадр из фильма «Рэмбо. Последняя кровь». Уставший и постаревший герой в исполнении Сильвестра Сталлоне Фото: Кадр из фильма «Рэмбо. Последняя кровь».

В один прекрасный день Габриэль сообщает, что отправляется в Мексику искать своего биологического отца. Взрослые против, уговоры не помогли. Габриэль сбежала. Теперь только Рэмбо способен найти Габриэль и оказать ей помощь.

В поисках девушки он находит единомышленницу, также ищущую пропавшую сестру. Вместе они идут по следу банды похитителей и работорговцев.

По сравнению с предыдущими частями франшизы, в «Последней крови» герой не так люто расправляется со злодеями. Видимо, создатели прислушались к критике прошлых историй. Вообще, по словам создателей, мы увидим в картине нового Джона Рэмбо — умудренного опытом, степенного, если можно так сказать, с человеческим лицом.

Станет ли картина завершающей частью франшизы, не знают даже сами создатели. Хоть название и красноречиво намекает. Прокат фильма в России начнется 19 сентября 2019 года.

Малефисента: Владычица тьмы

В октябре состоится премьера второй части истории бывшей доброй феи Малефисенты. Героиня величественной Анджелины Джоли проявит свою темную сущность во всей красе.

Действие картины происходит спустя несколько лет после событий первого фильма. Воспитанница демонической крестной феи принцесса Аврора собирается замуж. Однако Малефисенту совсем не радует эта новость.

В идиллические отношения Малефисенты и крестницы вмешается королева в исполнении Мишель Пфайффер. Теперь, когда Аврора выросла и связанные с ней опасности позади, короле- ва желает сама воспитывать девочку, что приводит Малефисенту в бешенство.

Анджелине Джоли удалось создать один из самых узнаваемых образов современного кино Фото: кадр из фильма "Малефисента"

Хотя сюжет истории-продолжения держится в секрете, некоторые детали уже обсуждаются кинолюбителями. Например, каким стал мир после событий в первой части сказки, перемены в характерах героев, их совместная борьба против общего врага (и речь не о королеве).

По-прежнему многого ожидают от Анджелины Джоли. Ее героине опять становится очень несладко, уже не в первый раз в ее жизни враги покушаются на самое дорогое. Фигура Джоли в картине делает ее по-настоящему семейной, то есть интересной не только детям, но и родителям. Ее необычный образ с выразительными скулами признан одним из самых запоминающихся за всю историю кино.

Премьера состоится 17 октября 2019 года.

СПРАВКА

Серия фильмов в жанре «боевик» о Джоне Рэмбо насчитывает пять частей: Первая кровь (1982), Рэмбо: Первая кровь 2 (1985), Рэмбо 3 (1988), Рэмбо IV (2008) и Рэмбо: Последняя кровь (2019).