Том Хиддлстон раскрыл подробности сериала «Локи»
Съемки сериала «Локи», повествующего о приключениях героя киновселенной Marvel, стартуют в начале следующего года. Об этом рассказал исполнитель главной роли Том Хиддлстон.
Он раскрыл некоторые подробности будущего проекта.
— Это очень и очень волнительно, потому что во многом это будет герой, которого вы все знаете, но все-таки он будет в условиях, в которых вы никогда его не видели, — заявил Хиддлстон.
Он добавил, что перед зрителями предстанет Локи из периода второй части фильма про «Мстителей».
— То есть многие психологические изменения еще только должны случиться, — отметил актер.
В последней части про супергероев Локи из альтернативного временного измерения смог сбежать с одним из древних артефактов.
Сериал «Локи» выйдет весной 2021 года, пишет Entertainment Weekly.
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