Сценарист сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Сценарист драматического мини-сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин рассказал о сцене, которая была удалена из финального проекта из-за хронометража.
Речь идет о моменте во второй серии, когда персонаж Эмили Уотсон (ученая Ульяна Хомюк — прим. «ВМ») наносит визит партийному чиновнику. Она старается его убедить, что существует серьезная угроза для населения, но мужчина отвечает, что особой проблемы нет.
— После была дополнительная сцена, где мы видим, что он затем звонит партийным чиновниками, чтобы те разрешили ему отменить парад 1 мая в Минске, потому что в воздухе содержатся вредные вещества, но они ему не позволяют. Он ничего не может с этим сделать и вынужден сам направиться на парад. Эта глава Чернобыля абсолютно правдива, — рассказал Мэйзин.
Он добавил, что первомайские парады прошли в Киеве и Минске, где были люди с детьми, которые не подозревали, что четырьмя днями ранее в воздухе распространились радиоактивные вещества. По мнению сценариста, эта сцена должна была остаться в финальной версии, пишет The Hollywood Reporter.
Читайте также: Пользователи Сети увидели трейлер российского сериала «Чернобыль»