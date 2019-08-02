Счетная палата назвала сумму ущерба от лесных пожаров в России
Счетная палата России подсчитала сумму ущерба от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года.
По данным ведомства, ущерб от 7,6 тысячи лесных пожаров составил 2,4 миллиарда рублей. Потери за 2018 год специалисты оценили в 20 миллиардов рублей.
Площадь лесных пожаров за последние три года увеличилась в 3,2 раза, а число возгораний выросло на 12 процентов. Причинами такой ситуации стали нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны и низкий уровень противопожарных мероприятий, сообщается на сайте Счетной палаты России.
В период с 23 по 30 июля в НАСА зарегистрировали 262 067 источников пожаров в России, дым от которых достиг Канады и США 1 августа. На 30 июля площадь пожаров в России составила 2,7 миллиона гектаров.
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