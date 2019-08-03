Столичный аэропорт признали лучшим в мире
Британская компания Stasher составила рейтинг аэропортов мира, в котором первое место досталось столичному Шереметьево имени А. С. Пушкина.
Московская воздушная гавань набрала наивысший показатель в 6,50 баллов по сумме из восьми отдельных показателей. В вопросах соблюдения расписания полетов и стоимости парковки аэропорт оказался лучшим в мире.
Лишь 6 процентов рейсов в Шереметьеве задерживаются более чем на 15 минут — это лучший показатель в мире. Также учитывались оценки Google, доступность магазинов в аэропортах, уровень обслуживания в отелях при аэровокзалах, качество питания и краткость расстояния от аэропортов до центра города.
На втором месте оказался лондонский аэропорт Хитроу, третья позиция досталась воздушной гавани Пиарко на острове Тринидад. В десятку лучших аэропортов мира также вошли: Хамад (Доха), Хосе Мария Кордова (Медельин), Суваннапхум (Бангкок), Копенгаген (Роскилл), Аделаида (Аделаида), Калгари (Калгари) и Эль-Дорадо (Богота), сообщает ТАСС.
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