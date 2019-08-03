Теплый Стан начали благоустраивать по программе «Мой район»
В 9-м микрорайоне Теплого Стана проводится благоустройство по программе «Мой район».
Вдоль домов на Ленинском проспекте появился пешеходный маршрут длиной более километра.
Возле дома № 131 рабочие высадили цветы, установили скамейки, урны и площадку для детей. Возле дома № 127 появился памп-трек — круговая трасса с горками для катания на скейтбордах, спортивных велосипедах и самокатах.
Всего в 2019 году в 9-м микрорайоне работы по благоустройству провели в 25 дворах. На пешеходном маршруте от станции метро «Тропарево» к улице Академика Варги установлены лавочки и урны, заменены покрытия тротуаров.
Благоустроен тротуар на улице Академика Виноградова от пересечения с улицей Теплый Стан до парадного входа на территорию зоны отдыха «Тропарево». Демонтирован разбитый асфальт, на его место положили тротуарную плитку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В 2019 году в столице заработала комплексная программа по созданию единого стандарта качества и городской среды «Мой район». Благоустроят 60 улиц и городских территорий, 54 районных парка, 71 знаковый объект и 12 территорий возле девяти столичных водоемов.
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