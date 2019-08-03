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Медики перечислили продукты, повышающие риск инсульта

Юлия Курганова
• 01:58 • 3 августа 2019
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Фото: mos.ru

Ученые из Йельского университета рассказали, какие продукты могут повысить риск возникновения инсульта и инфаркта.

По словам медиков, все хлебобулочные изделия и продукты, содержащие трансжиры, такие, как крекеры и жареная пища увеличивают риск возникновения инсульта и инфаркта.

Ученые провели исследование на основе изучения статистики госпитализации в штате Нью-Йорк за 2002-2013 годы. Они установили, что повышенный риск возникновения инсультов и инфарктов, а также сердечно-сосудистых заболеваний имели пациенты, которые употребляли жареные блюда, чипсы, крекеры и другие содержащие трансжиры продукты.

После того, как люди снизили количество потребляемых вредных трансжиров, риски для здоровья у них уменьшились в шесть раз, сообщает издание MedicalXpress.

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