Получивших российские паспорта жителей Донбасса допрашивают на Украине

На Украине допрашивают жителей Донбасса, обратившихся за паспортами РФ, сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио «Новое время».

По его словам, российское гражданство получили более 13 тысяч человек, значительная их часть «идентифицирована, они пересекают линию разграничения».

— Имея все данные, мы провели допросы таких людей, которые обратились за получением российских паспортов, уже на нашей подконтрольной территории, когда они приезжали за пенсией или другими своими потребностями, — заявил прокурор.

В ноябре 2018 года украинские власти ограничили въезд для мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Президент России Владимир Путин сообщил, что Кремль не будет вводить ответных ограничений, а наоборот — облегчит для граждан Украины процедуру получения российского гражданства.

В декабре Путин подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ, который касался жителей ДНР и ЛНР.

В ответ на возмущение со стороны украинских властей в Москве пояснили, что вопрос носит гуманитарный характер.

Позже право на упрощенное получение гражданства России получили все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных украинским властям территорий.

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