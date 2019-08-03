Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевающий для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
В настоящее время право на выплаты имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Согласно новому закону, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, у которых доход меньше двукратной величины этого показателя.
Для них ввели ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. Сейчас размер пособия составляет 50 рублей. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Эти изменения коснутся 70 процентов семей, в которых родился первый или второй ребенок.
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