Владимир Путин подписал закон о «шпионских устройствах»
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Правовая норма призвана поспособствовать недопущению необоснованных обвинений человека в шпионаже.
Отметим, что статья 138.1 УК РФ, в которую Владимир Путин внес правки, предполагает максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы. Осужденный после отбытия срока не сможет занимать определенные должности.
После подписания президентом соответствующего документа к специальным средствам, предназначенным для негласного получения информации, не относятся приборы, которые находятся в свободном обороте. В том числе, это распространяется на устройства, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации. Однако спецсредствами будут считаться такие приборы в случае, если им преднамеренно добавили ряд свойств, позволяющих накапливать информацию, которая охраняется законом.
Подписанный Путиным документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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