Бахчевые развалы начали работать в Москве

В Москве начали работу бахчевые развалы. Всего префектурами административных округов заключено 229 договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Продавать арбузы и дыни будут вплоть до 1 октября. Больше всего развалов, по данным Департамента торговли и услуг Москвы, заработало на юге и юго-востоке города — по 53 павильона установлено в каждом округе. В лидеры вышли также запад и юго-запад, где почти по 40 развалов порадуют москвичей и гостей города спелыми ягодами.

— Ключевые регионы поставки бахчевых культур на столичные прилавки в этом году — Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан, — сообщил «ВМ» руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Каждая партия, которая поступает на развалы, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов. Соответствующее заключение Роспотребнадзора всегда вывешивается на видном месте.

— В любом случае по дате прохождения можно определить, давно ли на этой точке были сделаны такие исследования и откуда эти арбузы приехали, — отметили в Роспотребнадзоре.

Все объекты имеют единый внешний вид, который утвержден и используется с 2015 года и уже узнаваем горожанами. Все официальные развалы с дынями и арбузами оборудованы стендами режима работы и ценниками на товар.

Продавец бахчи одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку. Кроме того, в случае необходимости покупатель сможет убедиться в сертификации товара, а также потребовать жалобную книгу.

— Несколько лет назад мы разыграли торговые места на аукционах, — отметил Алексей Немерюк. — Победителями стали предприниматели из разных регионов России. Ценовую политику устанавливают они самостоятельно. Конкуренцию им составляют магазины.

Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк во время презентации точки продаж бахчевых в Москве на улице Велозаводской Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В среднем цена за килограмм арбуза варьируется от 25 до 30 рублей, 60–90 рублей обойдется килограмм дыни в зависимости от ее сорта.

— Дыни и арбузы предлагают и наши сетевые предприятия, — добавил Алексей Немерюк.

В торговых сетях цены разнятся. За полосатого могут попросить и 20 рублей за килограмм, а килограмм самой дорогой желтой красавицы составит почти 180 рублей.

В городском департаменте напомнили, что не допускается реализация бахчевых культур с земли. На торговых точках нельзя использовать безмены, бытовые, медицинские или почтовые весы. А в Роспотребнадзоре добавили, что строго запрещена надрезка, либо реализация частями арбузов и дынь.

Как выбрать арбуз. Советы «ВМ».

— Размер имеет значение. Большой размер ягоды, на который часто ведутся покупатели, вовсе не является гарантией отменного вкуса и зрелости. Из одной партии все же лучше выбирать плод средней величины — не очень крупный, но и не слишком маленький.

— Твердая блестящая корка. У спелой ягоды корка должна быть твердой и блестящей, плохо поддающейся протыканию ногтем. При созревании у плода пересыхает хвостик, прекращается поступление влаги, и корка затвердевает. Если ноготь легко протыкает корку или при ее растирании ощущается запах свежескошенной травы, значит, арбуз «зеленый».

— Степень полосатости. У каждого уважающего себя арбуза цвет полосатой корочки должен быть максимально контрастным.

Корреспондент «ВМ« Сергей Шахиджанян на одной из точек продаж арбузов Фото: Alexey Orlov

— Желтый бочок. У спелого плода пятно должно быть насыщенного желтого или даже оранжевого цвета.

— Сухой хвостик. Созрев, правильный арбуз «отключается» от бахчи путем пересыхания хвостика. Но помним, что сухой хвостик может появиться и у давно сорванных неспелых плодов, поэтому этот признак нужно учитывать лишь в комплексе со всеми остальными.

— Арбуз — ягода двуполая. У «мальчиков» низ плода, противоположная хвостику сторона, выпуклый, а у «девочек» плоский и на нем есть широкий кружочек. «Девочки» считаются более вкусными.

— «Звонкие» арбузы. У спелой ягоды звук должен быть не глухим, а звонким. Чтобы окончательно развеять все сомнения, приложите арбуз к уху и изо всех сил попробуйте сдавить его руками: у спелого плода кожура должна немного прогнуться и затрещать.

Есть и простой народный метод, как проверить качество продукта. Достаточно опустить маленький кусок в стакан воды — у нитратной ягоды жидкость окрасится в красный или розовый цвет, у натуральной только помутнеет.

Прямая речь

Геннадий Дегтев

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике:

— Приобретение торгового места напрямую у города через открытый аукцион стало привычной процедурой для представителей малого бизнеса, которая пользуется заслуженным доверием, о чем свидетельствуют количество участников и уровень конкуренции. По пять предпринимателей в среднем претендовали на аренду точки для продажи арбузов и дынь. Это анализ результатов торгов с 2015 года. Конкуренция в этом сегменте остается стабильной и объясняется востребованностью бахчевых развалов, понятной процедурой открытых аукционов и широкой информированностью предпринимателей. Малый бизнес может приобрести легальное место для продажи своих товаров напрямую у города по цене, которую регулирует сам рынок, а горожане — купить арбуз или дыню недалеко от дома.

За четыре года среднее превышение арендной ставки таких торговых точек достигло 131 процента. При этом договор аренды с победителями торгов заключается сроком на пять лет, после чего нестационарные торговые объекты вновь попадают на городские аукционы. В настоящий момент на инвестиционном портале города Москвы доступна подача заявок на четыре точки под продажу бахчевых культур.

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