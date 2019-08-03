Московскому международному кинофестивалю — 60 лет

3 августа исполняется 60 лет со дня проведения первого Московского международного кинофестиваля. «Вечерняя Москва» выяснила, как изменились его формат и концепция за это время.

«За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!» — под таким лозунгом создавался Московский кинофестиваль, зеркало всего, что происходило в культурной жизни самой закрытой на тот момент стране мира.

— Это было время оттепели, новых идей и надежд, — рассказывает член отборочной комиссии ММКФ, сценарист и киновед Евгения Тирдатова. — Рухнул «железный занавес», и вся интеллектуальная элита Запада хлынула в Советский Союз. У нас в гостях были крупнейшие актеры и режиссеры, от Стэнли Крамера и Софи Лорен до Марчелло Мастроянни. Особый вес московскому фестивалю придавали обстоятельства, в которых он зарождался: тогда ведь не было еще ни телевидения в массовом потреблении, ни видеозаписей, ни тем более интернета. А кино любила вся страна. К тому же — о боже! — нам показывали Запад! Это была едва ли не единственная возможность узнать, как они там живут.

Как рассказал «ВМ» генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, ММКФ в советское время был одним из самых престижных и известных кинофорумов мира.

— Федерико Феллини привозил сюда свои премьеры, я на фестивале показывал свой фильм «Курьер», — вспоминает режиссер. — У СССР была репутация великой державы, люди жаждали попасть сюда. А самое главное — у кинематографа нашей страны была основополагающая идея — идея гуманизма.

Первые годы существования кинофестиваля не обходились без казусов и экспериментов с предпочтениями. Сначала ММКФ представлял отечественные фильмы исключительно в конкурсной программе, напрочь исключая панораму национального кино.

Советская кинозвезда Элина Быстрицкая и французская актриса Николь Курсель на открытии первого ММКФ Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

Позже, на волне огромного интереса публики к советской культуре, стала заметна склонность отборочной комиссии к искусству стран социалистического лагеря. Менялись и принципы формирования списка картин. Если первые годы фестиваль существовал в условиях дефицита кинопродукции, масштабы производства которой заметно уступали нынешним, и за каждую ленту приходилось буквально бороться, то с развитием кинематографа появился богатый выбор и необходимость предпочтений. — Это была единственная возможность посмотреть то, что не выйдет в прокат, а если и выйдет, то с купюрами, — рассказывает программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.

— Это была сенсация общенационального характера. Люди брали отпуск на две недели, чтобы приехать в Москву из союзных республик.

По словам Разлогова, в то время действовала абонементная система, по которой в один билет был включен как «блокбастер» (в современном понимании), так и менее популярная картина режиссера из развивающейся или социалистической страны. — Кстати, тогда нарушались все правила фестивальных показов, — добавил эксперт. — Ленты транслировали по нескольку раз, причем на огромную аудиторию, вплоть до дворцов спорта на 14 тысяч мест. Но на это закрывали глаза. Все хотели завоевать огромный советский рынок.

Постепенно с Московским фестивалем стало происходить то же самое, что и со всей страной. К перестройке он утратил интерес со стороны западной элиты, к чему привел новый виток холодной войны, а аудитория все чаще предпочитала смотреть фильмы по телевизору. Тогда организаторы ММКФ решили сделать ставку на «третий мир».

— Это сейчас Канны, Берлин и Венеция обожают кино из Латинской Америки, Индии и других экзотических стран, — рассказывает Евгения Тирдатова. — Тогда же его можно было увидеть только на Московском кинофестивале. В стране не хватало денег и на производство своих фильмов. Я даже помню письмо от ведущих деятелей искусства с просьбой закрыть ММКФ, а средства на его проведение направить на развитие советского кино.

Времена идут, ситуация меняется. В помощь государственному финансированию приходит так называемое кооперативное кино. Укрупняются студии, формируются производственные компании, а фестиваль на рубеже веков переживает возрождение. И не последнюю роль в этом сыграл режиссер Никита Михалков.

— Для всего мира его личность и есть российское кино, — считает Евгения Тирдатова. — А кино, в свою очередь, превратилось в совершенно иную форму зрелища, не сравнимую с компьютером или телевизором. Закончился тот кошмар, когда на сеансы в кинотеатры ходило два-три человека. А главное — фестиваль стал ежегодным.

Сегодня ведущие мировые продюсеры включают ММКФ в годовое расписание. И пусть, как утверждает Карен Шахназаров, приоритетом для российского кинематографа стали кассовые сборы, качество представленных лент не уступает шедеврам прошлого.

— Кино в России живо, оно предлагает много замечательных имен, среди которых Андрей Звягинцев, Александр Сокуров и Алексей Герман, — рассказал «ВМ» знаменитый польский режиссер Кшиштоф Занусси. — Сейчас Московский кинофестиваль открывает аудитории фильмы, которые многие просто так никогда бы не увидели. От года к году отбор картин отличается смелостью. За рубежом ММКФ знают и ценят, он считается одним из главных кинофестивалей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Никита Михалков, президент московского международного кинофестиваля, режиссер:

— Во времена существования Советского Союза в столицу приезжали мировые звезды кино, стояли километровые очереди за билетами, и на улице запросто можно было увидеть Софи Лорен. Потом ситуация, как вы знаете, изменилась. Но за последние полтора десятка лет ММКФ наконец набрал ту мощь, накачал те мышцы, которые позволяют ему работать без «ручного руководства» и личных связей.

Егор Кончаловский, режиссер, актер, сценарист:

— Российское кино развивается нормально и планово, со своими взлетами и падениями. Ленты вполне конкурентоспособные, на уровне мирового кинематографа, за исключением разве что американских блокбастеров. Что касается фестиваля, авторитет Никиты Михалкова позволяет ему выйти на достаточно высокий уровень, предлагать хороший конкурсный набор фильмов и собирать серьезных гостей из мира кино.

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