Суббота 3 августа , 08:08
Легкий Дождь + 13 °
Город
Лесные пожары в Сибири
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
В мире

Стало известно, сколько получает Зеленский на посту президента Украины

Максим Землянский
• 08:24 • 3 августа 2019
Отмечается, что первая зарплата Зеленского на посту была чуть более 12 тысяч гривен
0
doc76hyp0gfvkyysi8nmri
Отмечается, что первая зарплата Зеленского на посту была чуть более 12 тысяч гривен
Фото: Фотография из Facebook (https://www.facebook.com/zelenskiy95)

Президент Украины Владимир Зеленский получает зарплату на своем посту в 28 тысяч гривен. Столько же на аналогичной должности зарабатывал Петр Порошенко.

Как сообщают украинские СМИ, из указанной суммы зарплаты Зеленского в счет налогов вычли 5460 гривен.

- Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено, - передает сайт телеканала «Громадське», ссылаясь на сообщение от представителей Государственного управления по делам главы государства.

Отмечается, что первая зарплата Зеленского на посту была чуть более 12 тысяч гривен. То есть, 485 долларов.

Кроме того, украинским журналистам стало известно, что предшественник президента Петр Порошенко за 2018 год получил 336 тысяч гривен.

Читайте также: Политологи рассказали, кто может стать новым главой администрации Зеленского 

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Выселенное здание старой постройки загорелось в центре столицы
07:583 августа 2019
Происшествия
Владимир Путин подписал закон о «шпионских устройствах»
07:423 августа 2019
Внутренняя политика
Прохладный дождливый день ждет москвичей 3 августа
06:553 августа 2019
Город
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении детских пособий
05:473 августа 2019
Внутренняя политика
Получивших паспорта РФ жителей Донбасса допрашивают на Украине
05:213 августа 2019
Внешняя политика
Полицейские задержали мужчину по подозрению в разбое на востоке Москвы
04:083 августа 2019
Происшествия
Столичный эксперт рассказала, как выбрать спелый арбуз
03:473 августа 2019
Потребление
Фестиваль «День Индии» пройдет в столичном парке «Сокольники»
02:433 августа 2019
Город
Движение ограничено на МКАД в районе улицы Свободы из-за аварии
02:113 августа 2019
Город
Медики перечислили продукты, повышающие риск инсульта
01:583 августа 2019
Здоровье
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым останется частью России
01:073 августа 2019
В мире
Теплый Стан начали благоустраивать по программе «Мой район»
00:443 августа 2019
Город
Диетолог назвал лучший вид спорта для борьбы с лишним весом
00:193 августа 2019
Здоровье
Столичный аэропорт признали лучшим в мире
00:003 августа 2019
Город
Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать микрозаймы под залог жилья
23:402 августа 2019
Внутренняя политика
Счетная палата назвала сумму ущерба от лесных пожаров в России
23:242 августа 2019
Происшествия
Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов в Москве возросло до 99 человек
22:562 августа 2019
Происшествия
Владимир Путин снизил НДС на фрукты и повысил на пальмовое масло
22:452 августа 2019
Внутренняя политика
Владимир Путин подписал закон об упрощении выдачи вида на жительство иностранцам
22:282 августа 2019
Внутренняя политика
Москвичи победили на Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»
22:162 августа 2019
Город
Виктория Скрипаль рассказала подробности телефонного разговора с дядей
22:122 августа 2019
Общество
Кинотеатр «Янтарь» откроют после реконструкции в 2020 году
22:022 августа 2019
Город
Девять человек пострадали в результате ДТП в Татарстане
21:502 августа 2019
Происшествия
Россельхознадзор отменит ограничения на поставку в РФ сливок из Белоруссии
21:332 августа 2019
Потребление
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам во время войны
21:182 августа 2019
Общество
Самолет-амфибия разбился во Франции
20:512 августа 2019
Происшествия
Роуминг между РФ и Белоруссией могут отменить в сентябре 2019 года
20:422 августа 2019
Внешняя политика
Чемпионат Европы по пляжному волейболу стартует в «Лужниках»
20:302 августа 2019
Город
Июль-2019 в столице оказался самым холодным в текущем столетии
20:122 августа 2019
Город
Авария произошла на юго-востоке столицы
20:122 августа 2019
Происшествия
«Росконтроль» рассказал, как не подхватить сальмонеллез и листериоз
19:392 августа 2019
Здоровье
Сергей Собянин рассказал об окончании строительства тоннеля между двумя станциями БКЛ
19:332 августа 2019
Город
Мэрия столицы согласовала митинги на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа
19:092 августа 2019
Город
Пожарные локализовали возгорание на территории мебельной фабрики в Одинцове
19:002 августа 2019
Происшествия
Последствия землетрясения в Индонезии показали в Сети
18:572 августа 2019
В мире
Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе
18:492 августа 2019
Происшествия
Число банков, выдающих образовательные кредиты, увеличилось
18:482 августа 2019
Общество
Московский Роспотребнадзор закрыл два детских оздоровительных лагеря
18:482 августа 2019
Дети
Нино Катамадзе отменила выступление в Москве в 2020 году
18:172 августа 2019
Культура
Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки
18:152 августа 2019
Здоровье
Расписание поездов Горьковского направления изменится 3 и 4 августа
18:072 августа 2019
Транспорт
Двухэтажный склад загорелся на территории мебельной фабрики в Одинцове
18:072 августа 2019
Происшествия
Американист рассказал, почему США ввели новые санкции в отношении РФ
17:582 августа 2019
Внешняя политика
ЦППК введет сбор за возврат неиспользованного абонемента
17:582 августа 2019
Транспорт
Более 240 автобусов Мострансавто задействуют в перевозке гостей «АрМИ-2019»
17:412 августа 2019
Транспорт
Часть конструкций обвалилась на пешеходном мосту в Киеве
17:392 августа 2019
В мире
Дональд Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
17:392 августа 2019
Курьезы
СПЧ окажет содействие Кокорину и Мамаеву в получении УДО
17:182 августа 2019
Происшествия
Эксперт рассказал, что ждет Россию и США после прекращения действия ДРСМД
17:042 августа 2019
Внешняя политика
Пожар произошел в квартире на улице Стромынке
16:592 августа 2019
Происшествия
Бахрушинский музей пригласил посетителей на выставку в честь юбилея
16:552 августа 2019
Город
Полиция Таиланда подтвердила связь пяти взрывов между собой
16:552 августа 2019
Происшествия
ФНС создаст единый ресурс с данными россиян
16:482 августа 2019
Общество
Движение транспорта ограничат на двух улицах в Лефортове
16:382 августа 2019
Транспорт
Кокорин и Мамаев подали в суд ходатайство об УДО
16:362 августа 2019
Происшествия
Поезд «Иволга» представят на «Пикнике Афиши»
16:192 августа 2019
Город
США ввели второй пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей»
16:122 августа 2019
Внешняя политика
Ушла из жизни народная артистка Александра Стрельченко
16:072 августа 2019
Общество
Игорь Бутман призвал москвичей выражать протест в рамках закона
16:052 августа 2019
Город
Госдума заверила, что выход США из ДРСМД не несет угроз безопасности РФ
16:002 августа 2019
Внутренняя политика
Глава МГИК: У 22 кандидатов обнаружено 339 подписей умерших людей
15:472 августа 2019
Город
Замминистра обороны РФ с воздуха осмотрел очаги пожаров в Красноярском крае
15:452 августа 2019
Происшествия
Сергей Собянин: В Москве появится уникальный горнолыжный кластер
15:342 августа 2019
Город
Иван Демидов: Организаторы незаконных протестов подвергают людей опасности
15:342 августа 2019
Город
СК по Санкт-Петербургу задержал подозреваемого в убийстве женщины
15:272 августа 2019
Происшествия
Центральный рынок закроют из-за несанкционированного митинга
15:002 августа 2019
Город
Строительство незаконного павильона под кафе остановили в Новой Москве
14:562 августа 2019
Город
Минздрав заявил, что женщинам вдвое чаще вызывают скорую, чем мужчинам
14:562 августа 2019
Здоровье
Сын бывшего футболиста «Барселоны» перешел в московский «Спартак»
14:562 августа 2019
Спорт
Рошаль попросил обязать устанавливать ограничители на окнах в квартирах с детьми
14:352 августа 2019
Общество
Экс-нападающий «Спартака» прокомментировал переход Адриано в «Палмейрас»
14:342 августа 2019
Спорт
Схему движения изменят на участке Ломоносовского проспекта 20 августа
14:342 августа 2019
Город
Роман Вильфанд назвал причины погодных аномалий в августе
14:172 августа 2019
Общество
Патриарх пожертвовал миллион рублей в помощь пострадавшим от паводка в Приамурье
14:172 августа 2019
Общество
Капитальный ремонт проведут в жилом доме 1957 года постройки
14:112 августа 2019
Город
Столицу во второй половине августа ждет потепление до 26 градусов
14:072 августа 2019
Город
Жесткое приземление самолета на автомагистраль попало на видео
14:042 августа 2019
В мире
Изображение амурского тигра появилось в центре столицы
13:562 августа 2019
Город
Несколько участков в центре Москвы перекроют в связи с ремонтом
13:552 августа 2019
Транспорт
Реставраторы спасут атлантов на здании Театра Ермоловой
13:532 августа 2019
Город
Женскую бригаду судей впервые назначили на матч за Суперкубок УЕФА
13:532 августа 2019
Спорт
Легковой автомобиль и трамвай столкнулись в центре Москвы
13:372 августа 2019
Происшествия
Женщина с ребенком чудом выжили после аварии на Ставрополье
13:292 августа 2019
Происшествия
Обнародован рейтинг самых популярных в России дизельных автомобилей
13:272 августа 2019
Транспорт
Эксперт оценил идею обнуления налогов на Курилах
13:272 августа 2019
Экономика
Новый маршрут-квест появился на портале «Узнай Москву»
13:272 августа 2019
Город
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
13:192 августа 2019
Общество
Около 350 мест продажи арбузов и дынь появились в Москве
13:062 августа 2019
Город
ФСБ предотвратила нападение террористов на воинскую часть во Владимирской области
13:042 августа 2019
Происшествия
Детский сад на 300 мест появится в поселке Птичное
13:022 августа 2019
Город
Вклады в московских банках за первое полугодие выросли на 7,5 процента
13:022 августа 2019
Город
Завкафедрой математики РУТ назвала правильный ответ в спорном примере
12:562 августа 2019
Наука
Жительницу Канады спасла от пумы песня Metallica
12:562 августа 2019
В мире
Москвичам предложат стать мультперсонажами в павильоне «Союзмультфильма»
12:452 августа 2019
Город
Политолог оценил шансы на вступление Украины в НАТО
12:432 августа 2019
В мире
Пентагон сообщил, сколько США потратили на закупку вооружений в 2018 году
12:432 августа 2019
В мире
Ученые сообщили, сколько лет займет восстановление сгоревших в Сибири лесов
12:432 августа 2019
Происшествия
Столичные власти проведут конкурс «Лидер климатического развития»
12:292 августа 2019
Город
День открытых дверей пройдет в «Технограде» 3 августа
12:292 августа 2019
Город
Дезинфектолог рассказал, чем тропические клопы отличаются от обыкновенных
12:112 августа 2019
Здоровье
ЦОДД посоветовал москвичам, когда лучше выезжать на дачу
12:102 августа 2019
Город
Названы виды рака с наибольшим числом летальных исходов в России
12:022 августа 2019
Здоровье
Минздрав сообщил о периодичности посещения больниц гражданами РФ
11:592 августа 2019
Общество
Захарова пошутила о связи хорошей кожи женщин и рождением детей
11:572 августа 2019
Общество
Проведен первый этап жеребьевки эфирного времени для кандидатов в Мосгордуму
11:562 августа 2019
Внутренняя политика
Ребенок упал с козырька подъезда в Москве при попытке сфотографироваться
11:452 августа 2019
Происшествия
Дипломаты заявили об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в Таиланде
11:412 августа 2019
В мире
МИД России подтвердил официальный выход США из ДРСМД
11:382 августа 2019
Внешняя политика
Завершено возведение нового жилого комплекса на месте долгостроя в Орехово-Борисове
11:382 августа 2019
Город
Задержан подозреваемый в стрельбе на юго-востоке столицы
11:372 августа 2019
Происшествия
Советник Зеленского увидел «оружие врага» в российских соцсетях
11:222 августа 2019
Внешняя политика
Более 300 экскурсий провели в павильоне МЦД со дня открытия
11:212 августа 2019
Город
Культурный центр имени Есенина планируют открыть в Москве
11:212 августа 2019
Город
Сенатор прокомментировал новые санкции США против России из-за «дела Скрипалей»
11:172 августа 2019
Внешняя политика
Более 50 автобусов будет работать в районе закрытых станций Филевской линии
11:002 августа 2019
Город
Департамент здравоохранения объяснил, почему не следует купаться в фонтанах
11:002 августа 2019
Город
Немецкий новичок «Спартака» заявил о желании снова забить ЦСКА
11:002 августа 2019
Спорт
Режиссером юбилея Олимпиады в Москве станет Игорь Крутой
10:412 августа 2019
Звезды
Столичная прокуратура предупредила об ответственности за участие в акции 3 августа
10:312 августа 2019
Город
Движение на нескольких улицах Москвы ограничат с 5 августа
10:182 августа 2019
Город
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Никита Миронов

Не заклеивайте камеру смартфона, это не поможет...

Екатерина Рощина

Без лоха и жизнь плоха

Виктория Федотова

Как Познер сеет семена домашнего насилия...

Игорь Воеводин

Прицепной вагон особого назначения...

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Самое великое чудо

Никита Камзин

Взяточники признались в любви ... к семье...

Александр Никонов

Блогерша в чемодане как символ новой эпохи...

Юлия Волосатая

Успеть за звездой

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER