Стало известно, сколько получает Зеленский на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает зарплату на своем посту в 28 тысяч гривен. Столько же на аналогичной должности зарабатывал Петр Порошенко.
Как сообщают украинские СМИ, из указанной суммы зарплаты Зеленского в счет налогов вычли 5460 гривен.
- Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено, - передает сайт телеканала «Громадське», ссылаясь на сообщение от представителей Государственного управления по делам главы государства.
Отмечается, что первая зарплата Зеленского на посту была чуть более 12 тысяч гривен. То есть, 485 долларов.
Кроме того, украинским журналистам стало известно, что предшественник президента Петр Порошенко за 2018 год получил 336 тысяч гривен.
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