Политологи рассказали, кто может стать новым главой администрации Зеленского

Ряд СМИ сообщили о том, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Он якобы написал заявление об уходе по собственному желанию. Напомним, что Андрей Богдан был назначен на этот пост 21 мая 2019 года. Тогда же петицию об отставке Богдана с должности главы администрации президента Украины подписали более 25 тысяч человек.

О причинах возможной отставки Богдана «Вечерней Москве» рассказал политолог Никита Исаев.

— Действительно, Богдан — лицо узнаваемое, он был назначен практически первым после избрания Зеленского президентом. Эту фигуру многие связывали с Коломойским, у которого он работал адвокатом. И для многих это было символом того, что Зеленским управляет Коломойский, — отметил эксперт.

Никита Исаев считает, что фигура руководителя администрации президента всегда ключевая, так как влияние политика, чиновника, администратора во многом зависит от близости к фигуре главы государства.

— В некоторых государственных конструкциях этот человек может стать вторым лицом в государстве, если есть высочайший уровень доверия к нему у руководителя страны, — сказал политолог.

Причины отставки Андрея Богдана, по мнению собеседника «ВМ», лежат во внутриэлитных конфликтах. Также команда Зеленского находится еще в стадии формирования. В связи с этим мы увидим еще много ротаций. Ничего удивительного в этом нет, отметил политолог.

Никита Исаев затруднился назвать имя нового главы администрации украинского президента, но предположил, что это будет человек, более близкий Владимиру Зеленскому изначально, чем Андрей Богдан.

— Смею предположить, что им станет человек из команды Владимира Зеленского, с которым он работает давно, а именно из его структуры — «Квартал 95». Кто-то из его ребят, с которым они участвовали в избирательной кампании, и которые прошли с Зеленским стадию его формирования как шоумена, как политика, как президента Украины. Это будет, на мой взгляд, разумное решение, — поделился своими прогнозами с «ВМ» Никита Исаев.

В свою очередь, украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» назвал фамилию возможного преемника Андрея Богдана.

— Рано об этом говорить. Не факт, что Богдан уйдет в отставку. Пока это все выглядит как хохма над разговорами об отставке. Он написал сатирическое заявление: «Прошу меня уволить по собственному желанию в момент моего желания». Шутливо выглядит, как прикол. А про то, что это сделано из-за давления со стороны США... Можно представить, что это правда. Ибо они жаловались, что им не нравится, что в администрации Зеленского работают люди Коломойского. А он был его адвокатом некоторое время. Кого бы я хотел видеть вместо него? Ну, может быть, кого-то из команды Зеленского, может быть, одного из братьев Шефиров — они старые друзья, и один сейчас является помощником президента.

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