Политолог: Зеленского будут ненавидеть не через полтора года, а через восемь месяцев

Украинский политолог и политтехнолог Михаил Погребинский рассказал «Вечерней Москве» о своем отношении к планам Зеленского провести целый спектр экономических реформ у себя в стране.

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СМИ сообщили о том, что Зеленский хочет провести приватизацию госкомпаний, почты, банков и железнодорожного оператора. Также президент решил сократить дефицит бюджета, отменить мораторий на продажу земли, действующий уже 14 лет. Кроме того, Зеленский хочет заключить новое соглашение с МВФ в сентябре текущего года.

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— Могу сказать, что это сигнал негативный. Имеет место стандартный набор либеральных установок: поменяйте государство, и все будет классно. Если власти будут двигаться по этому пути, то заведут украинскую экономику и «социалку» в полный тупик. Зеленский сможет добиться только того, что его будут ненавидеть не через полтора года, а через восемь месяцев. Это все довольно опасно, в частности это касается отмены моратория на землю. Украина к этому совершенно не готова, — заявил Погребинский.



Политолог добавил, что перспектив скорого налаживания отношений с Россией он не видит.

— Несмотря на то, что Зеленский нормально настроен в этом плане, он человек некомпетентный. Пока вообще неясно, что за команда заходит в правительство и как она будет вести переговоры по различным вопросам страны. Но он, конечно, не Порошенко, у него нет никаких русофобских установок, — сказал политтехнолог.



Напомним, что Владимир Зеленский занял пост президента Украины 20 мая 2019 года. На выборах в Верховную раду партия действующего главы государства победила со значительным перевесом.

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