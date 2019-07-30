Политолог: Ситуация с танкером превратится в затянутый торг между Россией и Украиной

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос 30 июля на личной странице в социальных сетях объявил о том, что российский танкер Nika Spirit официально арестован местными властями. «Вечерняя Москва» поговорила с политологом, который объяснил, каких последствий стоит ожидать от задержания отечественного судна.

ДЕТАЛИ

— Украинский суд проверил правомерность действий, произведенных военными прокурорами и следователями СБУ, а также соблюденных ими действий 25 июля 2019 года во время обыска российского танкера, — рассказал Матиос.

Он заявил, что по нормам действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено.

Танкер Nika Spirit был задержан сотрудниками СБУ Украины 25 июля в порту Измаил в Одесской области. По мнению властей, данное судно ранее участвовало в блокировке прохода украинских кораблей в Керченском проливе. После задержания танкера Nika Spirit был проведен допрос экипажа. Все десять моряков были отправлены в Республику Молдова для дальнейшего транзита в Москву.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По мнению политолога, директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, Украина пошла по наиболее мягкому сценарию конфронтации с Россией.

— Если бы он был жестче, были бы в том числе задержаны моряки. Арест танкера дает возможность России не делать ситуацию катастрофической. Есть шанс на диалог между нашими странами и возможность разрешить эту ситуацию на уровне международных посредников, в том числе общественных организаций и ООН. Думаю, что в связи с результатом неких закрытых переговоров между Россией и Украиной, которые пройдут по линии спецслужб и дипломатических ведомств, а не руководств стран, мы переходим в долгую и продолжительную историю отношений, как и в случае с Вышинским. Ситуация с танкером Nika Spirit превратится в затянутый торг между Россией и Украиной, — считает Никита Исаев.

СПРАВКА

Кирилл Вышинский — главный редактор РИА Новости Украина. Был задержан 15 мая 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

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