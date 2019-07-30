Посольство РФ в Киеве не уведомили об аресте российского танкера

Пресс-атташе посольства Российской Федерации в Киеве Денис Голенко сообщил, что дипломатическая миссия не была уведомлена насчет ареста танкера РФ властями страны.

Генеральное консульство в Одессе уже направило в МИД Украины специальную ноту. В ней требуется прояснить ситуацию относительно российского танкера и задержания судна.

— Об аресте пока не уведомляли. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию. Ответа до настоящего времени не последовало, — приводит РИА Новости слова Дениса Голенко.

Ранее 30 июля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил об аресте российского танкера вместе с документами, изъятыми у членов экипажа. Судно под названием Nika Spirit было задержано в порту Измаил на территории Одесской области.

В МИД РФ сообщили, что выясняют обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных ответных мер.

Украинская сторона заявила, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода военных кораблей Украины во время инцидента в Керченском проливе, который произошел в ноябре 2018 года, когда три украинских военных корабля нарушили границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования российских властей.

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