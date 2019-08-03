Обрушение произошло в горящем здании на Дубининской улице
В горящем промышленном здании на территории столичного района Замоскворечье произошло обрушение, в результате которого пострадал пожарный, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МЧС по городу Москве.
— В ходе тушения пожарного один из специалистов обратился к медикам после чего было решение о его госпитализации. Для предотвращения перекидывания огня, были направлены специалисты на охлаждение построек, на месте работают два вертолета МАЦ, — уточнили спасатели.
Из-за угрозы дальнейшего обрушения спасатели покинули территорию горящего дома.
— Личный состав выведен из здания в целях безопасности из-за угрозы обрушения конструкций. Работы ведутся по периметру, — говорится в сообщении от МЧС.
По данным ведомства, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. На месте работают 24 единицы техники и 67 человек.
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