Пожар в районе Замоскворечье полностью ликвидировали
Крупный пожар на Дубининской улице, расположенной в столичном районе Замоскворечье, был полностью ликвидирован. Данную информацию огласили в Главном управлении МЧС по Москве.
Ранее сообщалось о полной ликвидации открытого горения в здании.
Напомним, что пожар разгорелся 3 августа в выселенном здании старой постройки на территории хладокомбината. К тушению возгорания были привлечены 67 человек и 24 единицы техники, в том числе два вертолета.
Представители пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ сообщили: в настоящее время два пожарных вертолёта Московского авиационного центра закончили работу по тушению горящего здания районе Дубининской улицы. Экипажи Ка-32А выполнили 41 слив, сбросив на очаг возгорания 205 тонн огнегасящей жидкости. Работа авиации Московского авиационного центра при тушении пожара составила два с половиной часа.
В экстренных службах добавили, что причина возгорания будет установлена и озвучена позже.
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